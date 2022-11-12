Сейчас выглядит совершенно иначе: вы не угадаете, что за ведущий изображен на этом фото из прошлого

Мы знаем много примеров, когда звезды приобретали свою славу уже в зрелом возрасте, а в молодости у них был другой, совсем не привычный нам образ. На фото курчавый гладковыбритый молодой человек, в котором сложно узнать народного любимца Леонида Якубовича.

Якубович стал бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес» лишь в 46 лет.

Будущий телеведущий пришел на телевидение не сразу: в молодости Леонид Якубович работал на заводе и вел аукционы, был редактором программ – и лишь в начале 90-х стал мелькать на телевидении, успев обзавестись фирменными усами.

Якубовичу понадобилось не одно десятилетие, чтобы найти свое место и выработать свой узнаваемый стиль.