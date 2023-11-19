Сейчас выглядит целомудренно: этот фильм со Стриженовым в СССР признали эротикой

Фильм Григория Чухрая «Сорок первый» получил довольно интимное прозвище «Пионер советской эротики». И неспроста. Лента буквально с ног на голову перевернула отношение к фильмам СССР на Западе. Такой откровенной и пронзительной истории там еще не видели. Да таких и не существовало.

Кино СССР всегда славилось целомудрием, даже чопорностью, Ни одного намека на эротику советский кинематограф допустить не мог. Доходило до абсурда: в кинотеатры не пускали подростков до 16 лет, если в фильме был хоть намек на эпизод с поцелуями.

«Сорок первый» сломал старую парадигму. Конечно же, никаких постельных сцен и обнаженных тел в фильме не было и быть не могло. Но режиссеру удалось показать трогательную и тонкую историю любви офицера к партизанке. Фильм имел бешеный успех еще и по «технической» причине. Снят он был на очень высоком профессиональном уровне, чего не было ранее.