Сейчас вы не задумываясь покупаете эти товары в магазине, а в СССР приходилось собираться с духом

Жизнь во времена СССР значительно отличалась от современного быта. Особенное влияние оказывала зависимость от мнения окружающих, из-за которой даже обычный поход в магазин был сопряжен с большими неудобствами.

Так, в обществе сильно порицалось пьянство. Из-за нескольких антиалкогольных кампаний люди начали бояться репутации «пьяницы», поэтому покупка обычной бутылки вина превращалась в настоящее испытание.

Не одобряла публика и покупку нижнего белья, а также средства личной гигиены для женщин. Несмотря на необходимость этих товаров, каждый поход в аптеку или магазин был сопряжен со стрессом. А некоторые женщины так сильно стеснялись, что предпочитали, например, шить белье дома самостоятельно.

Под запретом были также лекарства от венерических заболеваний и свечи. Дело в том, что разгульный образ жизни порицался обществом. А в общественном сознании подобные болезни появлялись исключительно из-за беспорядочных связей, поэтому купить их без всеобщего осуждения было практически невозможно.