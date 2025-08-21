Меню
«Сейчас тазик принесу»: последний анекдот Никулин рассказывал врачам на каталке — сперва тряслись от смеха, после плакали

21 августа 2025 15:28
Юрий Никулин

Трагическая история об уходе великого клоуна. 

Смех всегда был его оружием, даже когда сил почти не осталось и жизнь медленно покидала его. Юрий Никулин умел превращать тревогу в шутку, страх — в улыбку. Но судьба решила сыграть злую иронию: его последний анекдот прозвучал незадолго до того, как жизнь оборвалась.

Последний смех

21 августа 1997 года Никулин приехал на плановую операцию. Всё должно было пройти легко: полчаса под наркозом, пару дней восстановления — и снова в строй. Никто не думал о худшем, даже сам артист. Перед тем как каталку увезли в операционную, он, как всегда, решил разрядить обстановку.

Рассказал санитарам анекдот:

«Депутат возвращается домой пьяный вусмерть. Стоит на пороге, качается. Его начинает тошнить. Жена испугалась: "Сейчас тазик принесу". Прибежала, подставляет к лицу: "Ну давай..." Депутат спокойно: "Концепция изменилась — я обделался!"»

Смех и слезы

Те захохотали так, что каталка покатилась, а артист едва не рухнул с нее. Смех нарушил больничную тишину, на мгновение всё стало по-старому — как в цирке, где Юрий Владимирович всегда был королём.

Через несколько минут сердце Никулина остановилось. Врачи сделали невозможное — вернули его к жизни, но тело уже не выдержало. Один за другим отказали лёгкие, печень, почки. К вечеру его не стало, а санитары, смеявшиеся у каталки, теперь плакали словно дети.

Ушёл под смех

Его финал до абсурда символичен. Человек, который всю жизнь заставлял страну смеяться, ушёл после рассказа анекдота. В этом есть что-то жестокое и одновременно ироничное. Никулин оставил после себя фильмы, которые будут смешить еще не одно поколение: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Старики-разбойники». Он был клоуном, актёром, режиссёром и другом миллионов.

С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест).

Фото: Legion-Media, Lev Sherstennikov/ Russian Look/ Global Look Press
Игорь Мустафин
