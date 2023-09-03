Сейчас такой роскоши нет: в СССР школьников кормили в столовой лучше, чем в ресторане

Советские власти внимательно следили за подрастающим поколением. Детей окружали заботой и старались дать им только самое лучшее. И политика государства распространялась не только на образование или досуг, но и на питание.

Так, в 50-х школьников во время учебы кормили два раза. Сначала классы получали завтрак, а после нескольких уроков — обед. И каждый раз детям предлагали весьма разнообразное меню, которое состояло из мяса, рыбы, овощей и даже фруктов.

Например, первый раз учащиеся могли перекусить рыбными тефтелями в томатном соусе, пюре из картофеля и кофе со сливками. А на полноценный обед получали овощной салат, гуляш с кашей, компот и суп из бобовых.

По подсчетам врачей, завтрак советского школьника должен был составлять 15% от общего числа калорий, а обед — 35%. И поэтому приемы пищи были такими сытными и разнообразными.