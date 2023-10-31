Сейчас такого не найдешь: почему советский майонез был особенным

Новогодний праздничный стол сложно представить без обилия салатов. Чаще всего хозяйки в качестве соуса используют привычный и простой майонез. Хотя за последние годы он заслужил не самую хорошую репутацию: его называют вредным и советуют не употреблять в пищу.

А те, чье детство и молодость прошли в годы СССР, с ностальгией вспоминают советский майонез. Подобные люди утверждают, что раньше популярный соус был совсем другим, а сейчас такого уже не найдешь даже в дорогих торговых сетях. И в этих словах есть доля правды.

Его массовое производство началось в конце 1930-х. Говорили, что вкус майонеза лично одобрил Сталин, после чего товар включили в состав продуктовых карточек. Благодаря этому соус быстро распространился по всему СССР.

Кроме того, в те годы к составу майонеза предъявлялись особые требования: его изготавливали лишь из натуральных ингредиентов. Хранился такой соус не больше месяца, после чего масло всплывало на поверхность. Поэтому впрок его не запасали.