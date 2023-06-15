Сейчас таким не запугаешь: странные и смешные легенды, в которые верили дети в СССР

Детям свойственно верить в мифы и легенды, особенно если их рассказывают сверстники. Советские ребята тоже обсуждали друг с другом разные байки, в которые сегодня не поверит ни один малыш.

К примеру, во времена СССР даже многие взрослые верили, что фото, сделанное на специальную красную пленку, покажет наготу объекта. Самые озорные подростки умудрялись разыгрывать друзей во время съемки и тем самым вызывали настоящую панику.

Более странной и безумной легендой стала история о хитрых каратистах. Дети искренне верили, что смогут разбить кирпич, использовав весь графит от китайского карандаша на своей ладони. Не у всех хватало терпения проверить этот миф, что создавало вокруг него еще больший ореол тайны.

Забавной байкой стала история про сбор комаров. Старшеклассники рассказывали юным ученикам, что за мешок, полный комаров, им заплатят целое состояние. Впрочем, насекомых было трудно поймать, поэтому вместо них собирали обычный пепел.