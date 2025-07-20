Сейчас такие фильмы днем с огнем не сыщешь: 5 уморительных комедий на все времена, которые вам гарантировано зайдут

Смешить по-настоящему — настоящее искусство. Сегодня найти хорошую комедию, где бы не скатились в пошлости или банальные шутки, — задача не из лёгких. Но есть картины, которые и спустя годы остаются уморительно забавными и невероятно трогательными. Вот пять таких фильмов, которые можно пересматривать бесконечно.

«Большой Лебовски»: пофигизм как философия

Год выхода: 1998 Режиссёры: Джоэл и Итан Коэны Бюджет: 15.000.000 долларов Сборы: 46.142.637 долларов Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8 Рейтинг IMDb: 8.1

В этой истории ковер «задаёт стиль всей комнате», а главный герой — Чувак, он же Джеффри Лебовски, — по ошибке становится жертвой глупого недоразумения. Фильм братьев Коэн «Большой Лебовски» — это не только абсурдное путешествие через Лос-Анджелес 90-х, но и лёгкое философское размышление о жизни, в которой главное — не суетиться.

«Отель "Гранд Будапешт"»: театр абсурда на курорте

Год выхода: 2014 Режиссёр: Уэс Андерсон Бюджет: 23.000.000 евро Сборы: 172.936.941 долларов Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0 Рейтинг IMDb: 8.1

Густав — эксцентричный консьерж, его помощник Зеро — верный спутник, а вокруг них — похищения, погони, война, драки и даже перестрелки на лыжах. Картина поражает визуальным стилем, но при этом не теряет смысла: здесь и грусть, и память о времени, которого больше нет.

«Семь психопатов»: весело, опасно и очень по-Макдоновски

Год выхода: 2012 Режиссёр: Мартин Макдона Бюджет: 15.000.000 долларов Сборы: 29.347.202 долларов Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3 Рейтинг IMDb: 7.1

Когда у писателя заканчиваются идеи, на помощь приходит… друг, который увлекается похищением собак. Чёрный юмор, метаирония и искромётный актёрский ансамбль превращают картину в настоящий аттракцион, где психопаты не только на экране, но и, возможно, внутри нас.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: мечтать не вредно

Год выхода: 2013 Режиссёр: Бен Стиллер Бюджет: 90.000.000 долларов Сборы: 188.133.322 доллара Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7 Рейтинг IMDb: 7.3

Скромный сотрудник журнала Life отправляется в невероятное путешествие — то ли в реальности, то ли в своей голове. Это комедия о маленьком человеке с большими мечтами, снятая с теплом и долей иронии. Бен Стиллер здесь и перед камерой, и за ней.

«Блондинка в законе»: когда розовый — это сила

Год выхода: 2001 Режиссёр: Роберт Лукетич Бюджет: 18.000.000 долларов Сборы: 141.774.679 долларов Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8 Рейтинг IMDb: 6.5

Эль Вудс — модница и королева университета — неожиданно отправляется покорять Гарвард. Она не просто учится, а разбивает стереотипы, доказывая, что интеллект и стиль вполне совместимы. Лёгкая, искренняя и вдохновляющая комедия, которая до сих пор выглядит свежо.

А здесь мы писали про пять крутых сериалов, но с нюансом в виде плохой концовки.