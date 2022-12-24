Сейчас так делает каждая вторая: вы не поверите, каких женщин в СССР считали распущенными

В Советском Союзе было много негласных правил, за нарушение которых человека легко могли публично осудить. В частности, было много признаков, по которым определяли распущенную женщину. Некоторые из них сейчас считаются абсолютно нормальными.

Например, в прошлом веке неприемлемо было оставаться свободной дамой после 30 лет. К этому времени девушка обязательно должна быть замужем и родить хотя бы одного ребёнка.

Если женщина все таки была одна или в активном поиске избранника, то ее считали распущенной.

Также признаком развязности девушки служила короткая одежда и слишком вызывающий макияж. Внешний вид прямо указывал на аморальный образ жизни.

Ещё одним важным маркером распущенности стал рыжий цвет волос. Однако это касалось только крашеных локонов. Такой яркий цвет ассоциировался исключительно с женщинами легкого поведения.

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