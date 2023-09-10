Сейчас стоит целое состояние: в СССР этот вкуснейший продукт могли позволить себе даже бедняки

Советская пищевая промышленность нередко предоставляла жителям страны весьма редкие продукты. Из-за особенностей производства на прилавках могла оказаться редкая икра рыб и другие деликатесы, а привычные продукты были в дефиците. И одним из распространенных продуктов была белокровная щука, которую еще называли ледяной рыбой.

Встречалась она в большинстве магазинов во всех республиках и отличалась низким ценником. Хозяйки ценили ее за нежный вкус и отсутствие неприятного запаха. Ледяная рыба обычно использовалась как основа для заливного или запекалась с овощами.

Однако после развала СССР продукт неожиданно пропал с прилавков.

Дело в том, что водится эта щука лишь в Антарктиде и водах Южной Америки, где советские рыболовы вели активный промысел. Вернулась же рыба с уже значительным ценником, ведь привозили ее теперь иностранные компании.

И сегодня белокровную щуку могут позволить себе далеко не все жители страны, ведь розничная цена за килограмм составляет в среднем тысячу рублей. Она считается настоящим деликатесом, но еще несколько лет назад встречалась на большинстве кухонь.