Сейчас советскую «Золушку» ненавидят тысячи россиян: вот из-за чего шумиха

Главным амплуа в карьере Янины Жеймо стали образы подростков и маленьких девочек. Из-за яркой и необычной внешности артистка до старости перевоплощалась в юных девочек, а одной из самых заметных ее работ стала сказка «Золушка».

Советские зрители высоко оценили работу Жеймо, которая в 37 лет перевоплотилась в 16-летнюю принцессу. Они осыпали артистку комплиментами и расхваливали ее талант. Однако со временем слава фильма начала пропадать, и зрители уже не так восторгались звездой экрана.

Как отмечают современные поклонники, Жеймо выглядит чересчур старой для этой роли. Отчетливо видны не только возрастные изменения, но и усталый взгляд артистки, которая к тому времени пережила немало личных трагедий. И поэтому «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро выглядит сегодня нелепо и комично.

«Сейчас Жеймо разонравилась. У нее получилась Золушка с усталым взглядом зрелой женщины», «Несоответствие возраста очень заметно. Моя душа не принимает такую Золушку», — делятся мнением зрители.

При этом сама артистка также была против участия в фильме. В самом начале съемок она очень комплексовала из-за своего возраста, но автор сценария Евгений Шварц смог уговорить ее забыть о предрассудках и сняться в картине.