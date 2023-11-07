«Сейчас смотреть откровенно смешно»: не поверите, о каком шедевре советского кино идет речь

Остросюжетная драма «Экипаж» стала настоящим культурным феноменом для своего времени. Зрители осыпали ленту Александра Митты комплиментами, отмечая неожиданные для советского кино спецэффекты и экшен-сцены. Однако, как уверены современные зрители, картина давно потеряла свою актуальность.

По мнению авторов Дзен-канала «Ностальгия по СССР и 90-м», сегодня амбициозный «Экипаж» выглядит смешно и нелепо. В экспериментальных сценах режиссер допускает множество ляпов, так как впервые снимает подобное кино, а включение драматической линии лишь путает зрителя.

«Странная смесь из затянутой бытовой мелодрамы и новаторского в то время жанра фильма-катастрофы. Сейчас смотреть откровенно смешно», — уверены эксперты.

В итоге «Экипаж» так и остался памятником кинематографа 80-х. Но современные картины обходят его, ведь режиссеры давно научились работать с этим жанром.