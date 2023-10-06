Сейчас сложно поверить: эти композиции Пахмутовой в СССР спровоцировали скандалы

Александра Пахмутова в соавторстве с Николаем Добронравовым написала сотни хитов советской эстрады. Поразительно, но многие из них поначалу не хотели выпускать — композитору приходилось бороться едва ли не за каждую песню.

Так, «Малую землю» не разрешали выпускать из-за слухов. Поговаривали, что ее посвятили одному из генсеков, а к таким произведениям всегда относились с большой осторожностью. Возникали вопросы и к «Песне о Ленине», потому что в тексте вождь революции прощается с Москвой: по мнению советского руководства, такого быть не могло. Не хотела пропускать цензура и «Песню ветеранов Правого белорусского фронта».

Пахмутова вспоминала, что подобные ситуации возникали постоянно.

Сейчас в это сложно поверить, но тогда это было нормой. Композитору приходилось звонить в политуправление и скандалить. Обычно Александра Николаевна боролась за тексты супруга: к музыке претензий почти не возникало.