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Сейчас считают воплощением сексизма: иностранцы в шоке от лучшего фильма Меньшова

22 ноября 2023 18:00
Сейчас считают воплощением сексизма: иностранцы в шоке от лучшего фильма Меньшова

Сколько людей, столько и мнений.

«Оскар» Владимиру Меньшову совершенно не помог. Мнение иностранных зрителей о фильме «Москва слезам не верит» высшая кинонаграда не изменила. За рубежом главному детищу режиссера вынесли суровый, но частично справедливый вердикт: сексистское кино, и не более. Лирику, глубину и тонкую суть русской души там попросту не поняли.

«Диагноз» зрителей, посмотревших кино за океаном, оказался прост и жесток. Гоша, он же Гога, он же Жора — это не романтический персонаж, а сексист и лентяй, который только и делал, что «абьюзил» героиню Веры Алентовой. Ее почему-то посчитали жертвой и слабой женщиной. Но Катерина хотя бы смогла вызвать сочувствие. На стороне Гоши никого не оказалось вовсе.

«Посыл у фильма ужасный. Я потратила два с половиной часа, чтобы увидеть, как Катерина выходит замуж за сексиста Гошу. Ох, бедная!» — написала одна из пользовательниц платформы IMDb.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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