Сейчас считают воплощением сексизма: иностранцы в шоке от лучшего фильма Меньшова

«Оскар» Владимиру Меньшову совершенно не помог. Мнение иностранных зрителей о фильме «Москва слезам не верит» высшая кинонаграда не изменила. За рубежом главному детищу режиссера вынесли суровый, но частично справедливый вердикт: сексистское кино, и не более. Лирику, глубину и тонкую суть русской души там попросту не поняли.

«Диагноз» зрителей, посмотревших кино за океаном, оказался прост и жесток. Гоша, он же Гога, он же Жора — это не романтический персонаж, а сексист и лентяй, который только и делал, что «абьюзил» героиню Веры Алентовой. Ее почему-то посчитали жертвой и слабой женщиной. Но Катерина хотя бы смогла вызвать сочувствие. На стороне Гоши никого не оказалось вовсе.