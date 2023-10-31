Сейчас считают гением: почему о смерти этого советского певца даже не сообщили газеты

Владимир Высоцкий всю жизнь противостоял советской власти. Руководство страны неспроста вставляло палки в колеса знаменитому артисту.

Это сегодня его считают гениальным все без исключения. А прежде чиновники на дух не переносили творения поэта. Какое-то время его песни попросту игнорировали, но затем тактику сменили и приступили к травле.

Барда обвиняли в антигражданской позиции и прославлении уголовщины. Кроме того, ему приписывали излишнюю вульгарность и примитивизм стиля. Высоцкий пытался противостоять необоснованным замечаниям, утверждая, что его творчество — дело вкуса. Но борьба эта результатов не дала.

Когда певец ушел из жизни, газеты даже не сообщили об этом. И не только потому, что музыкант был в опале. В те дни в Москве проходила Олимпиада, и в правительстве не хотели на фоне столь значимого для мира события говорить о кончине знаменитости. Несмотря на это, проститься с исполнителем пришли почти сто тысяч человек, тем самым показав свою любовь и уважение.