Сейчас считается деликатесом: в СССР это блюдо стоило копейки, но его никто не ел

В наши дни на любом праздничном столе можно встретить традиционные блюда. Это нарезки колбасы и сыра, овощные и фруктовые тарелки, а также обязательные деликатесы. В качестве них обычно выступают морепродукты.

А ведь они были широко доступны даже советским гражданам и стоили тогда копейки. По крайней мере, это относилось к кальмарам, которых завезли в СССР моряки в середине 1960-х. Но, несмотря на доступность продукта, его практически никто не ел.

Во-первых, их было сложно приготовить. Если переварить кальмаров всего на минуту, то вместо нежного моллюска на тарелке окажется «безвкусная резина». Поэтому морепродукты сразу же разочаровали многих хозяек.

Во-вторых, рецепты приготовления кальмаров нельзя было встретить в кулинарных книгах. И советские женщины избегали этого блюда из-за отсутствия опыта и полезных советов.

Использовались лишь готовые консервы, но только в качестве ингредиентов для салатов. Так и получилось, что кальмары на столе появлялись лишь в некоторых домах.