Сейчас примут за извращение: эту примету на Руси чтили взрослые и дети

Сегодня мало кто будет рад встретить на пути погребальную процессию. В лучшем случае она слегка испортит настроение, а в худшем — вызовет тревогу. Ведь в современном мире похороны считают одним из самых печальных событий.

В Древней Руси отношение к смерти было совсем другим. Люди могли даже обрадоваться подобной встрече. В словаре Даля, который знает каждый россиянин, мельком упоминается, что встреча с похоронами считалась предвестником удачи. Чтобы покойник на пути действительно был хорошей приметой, нужно было соблюдать только два правила: не переходить ему дорогу и не обгонять процессию.

Поминальные тризны у древних славян были веселыми и шумными. Эта традиция отражена и в празднике Масленицы. Вместе с чучелом зимы сжигали старые вещи. Таким способом проводили их символические похороны с песнями и плясками. Сегодня так веселиться на похоронах смог бы только человек с извращенным восприятием реальности.