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Сейчас поймут единицы: вот как в Союзе обозвали модный головной убор из США

19 ноября 2023 15:00
Сейчас поймут единицы: вот как в Союзе обозвали модный головной убор из США

Слово обидное, но меткое.

Заграничная мода доходила до Советского Союза с заметным опозданием. И не всегда приживалась — диковинные туалеты дам из Европы и Соединенных Штатов не подходили простым работницам.

Не оценили в СССР, например, полушляпки. Своеобразные уборы, прикрывавшие лишь часть головы, появились в начале сороковых. В социалистической стране о них узнали позже, в 1953-м, когда вышел фильм «Римские каникулы».

В нем Одри Хэпберн несколько раз надевала затейливое изделие из фетра. На актрисе оно выглядело даже красиво.

Но советские модницы все равно не вдохновились. Слишком уж непрактичной была полушляпка. Из-за холодного климата в Союзе ей дали хлесткое и меткое название — «менингитка». Считалось, что если надеть подобный головной убор в морозы, можно легко заполучить проблемы со здоровьем.

Фото: Кадр из фильма «Римские каникулы» (1953)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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