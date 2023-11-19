Сейчас поймут единицы: вот как в Союзе обозвали модный головной убор из США

Заграничная мода доходила до Советского Союза с заметным опозданием. И не всегда приживалась — диковинные туалеты дам из Европы и Соединенных Штатов не подходили простым работницам.

Не оценили в СССР, например, полушляпки. Своеобразные уборы, прикрывавшие лишь часть головы, появились в начале сороковых. В социалистической стране о них узнали позже, в 1953-м, когда вышел фильм «Римские каникулы».

В нем Одри Хэпберн несколько раз надевала затейливое изделие из фетра. На актрисе оно выглядело даже красиво.

Но советские модницы все равно не вдохновились. Слишком уж непрактичной была полушляпка. Из-за холодного климата в Союзе ей дали хлесткое и меткое название — «менингитка». Считалось, что если надеть подобный головной убор в морозы, можно легко заполучить проблемы со здоровьем.