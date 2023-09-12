«Сейчас порвет на части»: как Бабкина чуть не сорвала концерт Кобзона

Иосиф Кобзон и Надежда Бабкина долгие годы были близкими друзьями. Они выступали вместе и тепло общались вне сцены. А однажды певица решила подшутить над музыкантом, из-за чего чуть не поставила крест на их отношениях.

Однажды Бабкина со своим ансамблем решила вклиниться в номер коллеги. В эффектных нарядах она и ее артистки прошли хороводом вокруг Кобзона, который не догадывался, какой сюрприз его ждет. Изумленный артист продолжил выступление, а после концерта решил обсудить с Бабкиной произошедшее. Как признавалась певица, он выглядел разъяренным, из-за чего она решила, что их отношениям придет конец.

«Когда закончилось выступление, подходит ко мне: „Ну, Надька...“ Я думала, все: мне конец пришел. Сейчас порвет на части», — признавалась Бабкина в одном из интервью.

Однако Кобзон остался доволен импровизацией. Он отметил, что ему понравился выход Бабкиной и ее артисток, поэтому он не держит на коллегу зла.