Сейчас он звезда: не поверите, какой актер в 90-е работал таксистом в США

Далеко не все любимые актеры смогли добиться успеха в самом начале своей карьеры. Многим из них приходилось устраиваться на дополнительные работы в ожидании признания зрителей или из-за жизненных сложностей. Как оказалось, подобным образом судьба сложилась у признанного мастера второстепенных ролей Михаила Горевого.

В 90-х артист служил в театре имени Маяковского и планировал строить свою карьеру в России. Однако экономический кризис и сложная политическая ситуация полностью изменили его планы, поэтому он отправился вместе с семьей в США. В Америке артист не смог работать по специальности и был вынужден подрабатывать таксистом и переводчиком, а чуть позже начал преподавать в актерских школах систему Станиславского.

Спустя несколько лет финансовое положение артиста заметно улучшилось: он уже смог купить дом для себя и своей семьи. Однако к тому времени он осознал, что не может оставаться жить в США, поэтому решил вернуться в Россию. На родине его карьера сразу же пошла в гору: на харизматичного актера тут же посыпались предложения.

Сегодня Горевой известен не только в России, но и в Голливуде. Его можно увидеть в проектах «Телохранитель киллера», где он снялся вместе с Сальмой Хайек и, например, в отечественном сериале «Обратная сторона луны».