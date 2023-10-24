Сейчас никто не досмотрит до конца: в СССР люди мечтали попасть в кино на этот иностранный фильм

Советские зрители нечасто могли оценить иностранный кинематограф в кинотеатрах и на телевидении. Заграничные проекты были большой редкостью, поэтому к каждому из них было привлечено особое внимание публики. Однако далеко не все из этих картин заслуживали внимания зрителей.

Так, в 1982 году публика познакомилась с двухсерийным фильмом из Югославии «Пришло время любить». История рассказывала о двух школьниках, Марии и Бобо, между которыми начинается роман, который в итоге привел к аборту.

Советские поклонники были в восторге от романтической ленты. Зрители нередко по несколько раз отправлялись в кино, чтобы насладиться картиной. На самом же деле, как пишут эксперты, лента не заслуживала такого внимания. «Пришло время любить» можно назвать классической мыльной мелодрамой, которая даже на родине не произвела должного эффекта.