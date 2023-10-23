Сейчас кажется нелепым: из-за этого сериала в СССР бросали все дела

Советские зрители имели доступ к лишь ограниченному числу иностранных проектов. Цензоры старательно выбирали самые подходящие из большого числа фильмов и сериалов, но многие из них становились настоящими хитами.

Так, в 1988 году публика познакомилась с бразильской новеллой «Рабыня Изаура». Шоу мгновенно стало настоящим хитом. Его обсуждали и в семьях, и на работах, и большая часть страны не скрывала свою любовь к шоу.

Популярность «Рабыни» достигла таких высот, что советские граждане отменяли все свои дела перед выходом новой серии. Улицы буквально пустели, потому что никто не мог себе позволить пропустить хотя бы минуту нового эпизода.

И именно после этой бразильской новеллы зрители СССР познакомились с другими латиноамериканскими проектами. Они смотрели «Богатые тоже плачут», «Тропиканку» и другие проекты, а уже после развала СССР — «Клон».