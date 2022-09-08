Сейчас ей за 80: куда пропала с экранов «телевизионная» жена Маслякова

Счастливый случай помог Cветлане Жильцовой получить работу на телевидении. Вскоре она стала звездой экрана, поскольку начала вести КВН в паре с Александром Масляковым.

Тогда многие зрители были уверены, что телеведущие являются мужем и женой. Но на самом деле это было неправдой. В течение десяти лет Жильцова блистала в дуэте с Александром Васильевичем, а после засветилась в других известных проектах. Например, таких, как «Огонек» и «Песня года».

Однако в 90-х популярная телеведущая пропала с экранов, поскольку не соответствовала изменившейся политике телевидения. С тех пор она ведет непубличный образ жизни. Известно, что Жильцовой 85 лет. Некоторое время она была преподавателем в Высшей национальной школе телевидения, а после стала домохозяйкой.

Со своим мужем, ныне покойным Владимиром Серебренниковым, знаменитость прожила долгих 58 лет и воспитала сына Ивана. Сегодня же Светлана Алексеевна охотно общается с внучками — Екатериной и Кирой.