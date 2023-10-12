Сейчас этот фильм называют советскими «Звездными войнами»: раньше считали странным

Георгий Данелия за годы карьеры выпустил множество ярких фильмов. Он уже при жизни стал известен как один из самых ярких и самобытных режиссеров страны, но мало кто знает, что на весь мир его прославила фантастическая лента «Кин-дза-дза!».

Как оказалось, иностранные зрители были в восторге от необычного советского фильма, который они посчитали антиутопией. Публика высоко оценила экспериментальный юмор, смелые образы и сценарий. И, например, пресса до сих пор сравнивает картину одновременно с «Монти Пайтоном» и «Звездными войнами».

Советские же зрители не были так воодушевлены фильмом. Публике и прессе «Кин-дза-дза!» показался весьма странным фильмом. И только спустя годы поклонникам удалось оценить все особенности работы Данелии, которая теперь входит в классику советского кино и год от года обретает все большее количество фанатов.