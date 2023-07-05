Сейчас Бузова даже не посмотрит: что стало с Третьяковым после «Дома-2» (фото)

Когда-то Ольга Бузова обещала украсть Романа Третьякова у всего мира. Теперь же от воспоминаний о романе с ним певица наверняка сгорает со стыда.

Бузова и Третьяков были одной из самых ярких пар в шоу «Дом-2». Но до свадьбы, к большому сожалению фанатов, дело так и не дошло. Возлюбленные расстались — и каждый пошел своей дорогой.

И если Ольга построила блестящую карьеру и стала «самой известной и влиятельной девушкой страны», то ее экс-бойфренд, покинув скандальную телестройку, пропал с радаров. Роман зарабатывает тем, что ведет свадьбы и другие мероприятия. Также Третьяков не прочь стать блогером. Он активно развивает социальные сети, но, судя по всему, пока речь о больших доходах не идет.

И теперь Третьяков точно не пара успешной Бузовой. Поклонники уверены, что сегодня теледива даже не посмотрела бы в сторону оставшегося не у дел бывшего.