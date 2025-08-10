Меню
Сейчас без них сложно представить рацион: в гареме Сулеймана были строго-настрого запрещены два эти продукта

10 августа 2025 11:50
Лучше бы уж плюшки и сладости запретил, да?

О жизни наложниц в османском гареме до сих пор ходит немало легенд — в том числе благодаря сериалу «Великолепный век». Однако за нарядными кафтанами, танцами и интригами скрывалась строгая система правил. Женщины во дворце не только соблюдали особый распорядок, но и следовали строгой диете. Некоторые продукты были под категорическим запретом — причём не по религиозным причинам, а исключительно ради здоровья и дисциплины.

Государство в государстве

Во времена султана Сулеймана Великолепного гарем перестал быть просто частью дворца — он стал государством в миниатюре. На его содержание выделялись крупные суммы, и наложницы, в отличие от большинства женщин империи, не знали, что такое голод. Меню составлялось с учётом сезона, здоровья и статуса. Девушки получали три полноценных приёма пищи и перекусы — еда подавалась строго порционно, но разнообразно.

Основу рациона составляли говядина, баранина, птица, рыба, молочные продукты, зелень и крупы. Особенно ценилась перепелиная дичь — именно её, по воспоминаниям, особенно любила Хюррем Султан. В гареме также были популярны вяленое мясо и шербеты, а на десерт наложницы получали мёд и фрукты.

Довольно странные ограничения

Но, несмотря на достаток, некоторые продукты были под строжайшим запретом. Султан категорически не позволял подавать в гарем блюда из рыбы и мясо с кровью. Причина — вовсе не суеверия, а забота о здоровье. Считалось, что такие продукты могут навредить организму, а значит — подорвать физическое состояние женщин, которое тщательно контролировалось. Болезни и слабость в гареме не допускались: от девушки ожидали идеального внешнего вида и готовности стать матерью наследника.

Сегодня подобные ограничения могут показаться странными, но в условиях дворцовой жизни они были частью сложной системы выживания и контроля. Еда, как и всё в гареме, была не просто потребностью, а элементом власти, дисциплины и тонкой политики.

А здесь — 13 шикарных турецких сериалов, которые можно посмотреть за выходные.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
