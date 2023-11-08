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Сейчас без этой вещи на кухне не обходится ни одна хозяйка: считается, что в СССР боялись как огня

8 ноября 2023 17:45
Сейчас без этой вещи на кухне не обходится ни одна хозяйка: считается, что в СССР боялись как огня

Мнение публики изменилось за последние годы.

Технологии год от года делают жизнь хозяек по всему миру значительно проще. Всевозможные комбайны и аппараты помогают как в приготовлении еды, так и в уборке дома. При этом иногда вокруг них образуются весьма неожиданные мифы.

Так, в течение многих лет считалось, что советские власти официально запрещали микроволновые печи. Якобы в 1976 году их запретили из-за большого вреда на организм. Поэтому хозяйки в течение многих лет с опаской относились к необычному приспособлению.

На самом же деле чиновники не запрещали микроволновые печи. После Великой Отечественной войны советским ученым достались немецкие разработки, и они начали работать над собственными устройствами. В итоге выпустили две версии под названиями «Электроника» и «Плутон». Обе стоили довольно дорого — 350 рублей, что было значительно выше средней зарплаты по стране. Именно из-за этого печи и не пользовались популярностью.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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