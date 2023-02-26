Сейчас - интеллигентный дедушка, тогда - рок-звезда: молодой Юрий Стоянов покорит ваше сердце
Поклонники усмотрели в нем сходство с актерами Голливуда.
65-летний актер и пародист, прославившийся благодаря блестящему дуэту с Ильей Олейниковым в проекте «Городок», Юрий Стоянов сегодня производит впечатление импозантного и сдержанного в словах и делах мужчины. Но так было не всегда.
В Сети появилась архивная фотография, на которой артист предстает настоящим рокером. Кожаная куртка, белая футболка, роскошная шевелюра и пронзительный взгляд. Наверняка где-то рядом и гитара, с которой в молодости актер не расставался.
Можно предположить, что фото было сделано во времена, когда Стоянов служил в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Там ему в основном доставались небольшие роли поющих и/или играющих на гитаре персонажей. Единственным исключением стал Моцарт — его Стоянов сыграл в спектакле «Амадеус».
Подписчики пришли в восторг от необычного образа актера.
«На этом фото есть сходство с Мэттью МакКонахи», — сочли некоторые комментаторы, поблагодарив артиста за позитив и радость, которые Стоянов вносит в их жизни своим трудом.