Сестры Толмачевы стали неузнаваемыми после операций: народ в ужасе

Весь мир узнал про сестер Толмачевых в 2006 году, когда они победили на детской версии «Евровидения». Поклонники мгновенно влюбились в очаровательных близняшек Машу и Настю, которые, вернувшись домой, продолжили покорять шоу-бизнес.

Первое время артистки активно выступали и становились членами жюри на музыкальных конкурсах. Но спустя годы они поняли, что хотят заниматься не только музыкой, поэтому открыли образовательный центр для детей.

Изменилась не только карьера, но и внешность знаменитостей. Сестры Толмачевы до сих пор выбирают одинаковые образы, однако регулярно посещают пластических хирургов и не отказывают себе в преображениях. И многие фанаты активно осуждают их за это. В социальных сетях певиц можно увидеть сотни комментариев, в которых подписчики утверждают, что девушки потеряли индивидуальность и только испортили себя пластикой.