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Сестры потратили целое состояние на пластику: хотели восхищения, а получили насмешки

22 августа 2023 13:15
Сестры потратили целое состояние на пластику: хотели восхищения, а получили насмешки

Хирург с ними не соскучится.

Дейзи и Долли Симпсон одержимы мечтой стать живыми куклами Барби. Розовых нарядов и белых волос оказалось недостаточно, чтобы добиться заветной цели. Сестрам пришлось лечь под нож хирурга и спустить на его услуги целое состояние.

На протяжении трех лет девушки меняют свою внешность к лучшему. По крайней мере, они считают именно так. Тем временем остальные отпускают в адрес 26-летних сестер едкие насмешки.

На маммопластику, лабиопластику, ринопластику, подтяжку пятой точки и уколы красоты блондинки потратили больше 200 тысяч долларов, но, кажется, это не предел. «Безупречные малышки» готовы и дальше прокачивать свою женственность, не слушая колкие замечания хейтеров.

Сестры уверены: те, кто их критикует, завидуют их смелости и эффектному образу. Дейзи и Долли не готовы пожертвовать своими идеалами ради того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям.

Сестры потратили целое состояние на пластику: хотели восхищения, а получили насмешки
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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