Сестры-двойняшки Бондаренко так же красивы, как брат: только взгляните на них

Станислав Бондаренко вырос в многодетной семье. У популярного актера есть брат, ставший врачом, и две сестры-двойняшки, которые оказались эффектными красотками, способными покорить Голливуд.

Светлана и Снежана пока не могут похвастаться такой же популярностью, как у их звездного родственника. Между тем жизнь сестер неразрывно связана с творчеством. Обе в свое время поступили на актерский факультет.

Светлана призналась в социальных сетях, что увлекается не только кино и театром, но еще музыкой и хореографией. Кроме того, ей интересна мода. Снежана также неравнодушна к красивым нарядам — она совмещает работу стилистом с игрой в театре.

Тем временем интернет-пользователи вынуждены признать, что сестры Бондаренко, которые младше Станислава на девять лет, так же красивы, как и брат. Девушек отличают стройная фигура и выразительные черты лица. Их модельной внешности и обаянию можно только позавидовать.