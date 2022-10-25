Сестру Катрин Денев постигла жуткая участь: красавицу хоронили в закрытом гробу

Многие киноманы знают, что у знаменитой французской кинодивы Катрин Денев была старшая сестра — Франсуаза Дорлеак. Именно она привела Катрин в кинематограф, и та, чтобы их не путали с сестрой, решила использовать для карьеры девичью фамилию матери Жанны Денев.

Именно Франсуазу считали наиболее талантливой. И именно она еще раньше сестры стала настоящей звездой сначала во Франции, а затем в Италии, Германии, Греции и других уголках Старого Света.

При этом, несмотря на все попытки журналистов раздуть историю о соперничестве двух сестер, они всю свою жизнь поддерживали друг друга и радовались взаимным успехам на большом экране.

В 1967 году Катрин и Франсуаза единственный раз сыграли вместе. И практически сразу после выхода ленты под названием «Девушки из Рошфора», где сестры блистали вместе, Дорлеак трагически погибла в автокатастрофе по дороге в аэропорт. 25-летняя актриса не справилась с управлением, из-за чего ее машина перевернулась и вспыхнула, а выбраться Франсуазе уже не удалось. Хоронили молодую кинозвезду в итоге в закрытом гробу.