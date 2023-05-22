Сестрой Пчелы из «Бригады» оказалась известная певица: вы ее точно знаете

Павел Майков не скрывает, что может похвастаться родственными связями с популярной певицей и актрисой мюзиклов. Однако, по слухам, отношения с сестрой у знаменитости далеки от идеальных.

Мать артиста Анна Майкова вышла замуж во второй раз за врача Александра Стоцкого. В этом браке появилась Анастасия Стоцкая, известная своим сотрудничеством, а также бурным романом с Филиппом Киркоровым.

Популярности исполнительнице удалось добиться гораздо быстрее, нежели ее брату.

Именно зависть к чужому успеху, как полагают многие, и омрачает отношения Пчелы из «Бригады» с сестрой. Сам же Майков опровергает сведения о том, что не ладит с Анастасией.

В то же время публично критиковать родственницу звезда возможности не упускает. Например, Павел не раз говорил, что песни, которые исполняет Стоцкая, слишком посредственные. По уверению артиста, за день он может написать около двадцати таких композиций, поэтому завидовать творчеству сестры ему точно не приходится.