Сестра Сотниковой родилась без ушей и подбородка: ахнете, увидев девушку после операций
Родственница знаменитости страдает от редкого генетического заболевания.
Аделина Сотникова известна как одна из самых талантливых российских фигуристок. Победительница множества соревнований давно завоевала любовь сотен тысяч поклонников по всему миру. При этом далеко не все знают, что у спортсменки есть родная сестра Мария, на которую звезда катка тратила большую часть гонораров.
Дело в том, что Маша родилась с генетической аномалией. Из-за нее развитие лица проходило не как у большинства людей. Девочка родилась без полностью сформированных скул, подбородка и даже ушей.
С детства она сталкивалась с насмешками сверстников, но операцию семья Сотниковых смогла сделать только после того, как Аделина стала успешной фигуристкой. Часть своих гонораров она отдавала сестре, которая неоднократно оказывалась на столе у пластических хирургов. В итоге врачам удалось восстановить внешность девушки.
Свою жизнь, как рассказывала Аделина, Маша посвятила медицине. Она учится в колледже и часть времени проводит в Южной Корее, где не сталкивается с таким вниманием окружающих.