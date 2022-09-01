Сестра собственных детей: не поверите, как выглядит жена Александра Малинина в 60

Интернет-пользователи в восторге от супруги певца.

Музыкант Александр Малинин нашел счастье в своем третьем браке. Избранницей артиста стал Эмма Малинина, подарившая ему двойняшек — Фрола и Устинью.

В своих социальных сетях возлюбленная певца опубликовала кадр, показавшись в компании повзрослевших наследников, которым этой осенью исполнится по 22 года. «Наши дети — наши крылья за спиной», — подметила Малинина в подписи к трогательному снимку.

Между тем интернет-пользователи поразились тому, как в свои 60 лет выглядит жена Александра Малинина. Многие отметили, что Эмму Валентиновну можно принять за сестру собственных детей.

«Вы с каждым годом все краше и моложе. Выглядите молоденькой девушкой», «Выглядите, словно их сестра», — подытожили поклонники.

Отметим, что профессия супруги Малинина — врач-гинеколог. В Мюнхене у нее есть собственная клиника.