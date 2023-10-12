Сестра Пчелы из «Бригады» известна на всю страну: об их родстве не знаете

Многие звезды российского шоу-бизнеса умело скрывают свою родственную связь. В их числе и Павел Майков, которого многие помнят по роли Пчелы в «Бригаде». У актера есть младшая сестра, известная громким романом с Филиппом Киркоровым.

Почти никто не знает, что Анастасия Стоцкая — родственница артиста. У них одна мама — художница Анна Майкова.

Стоит сразу сказать, что отношения знаменитостей оставляют желать лучшего. Ходят слухи, что брат завидует успеху Стоцкой. Якобы ей все и всегда преподносили на блюдечке с голубой каемочкой, в то время как ему приходилось много и упорно работать.

Звезда экрана эти домыслы опровергает. Майков заявляет прямо: завидовать нечему. О творчестве Анастасии он придерживается невысокого мнения. Лицедей считает, что песни его сестры слишком уж простенькие: якобы в день она может написать несколько десятков таких «хитов».