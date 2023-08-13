Сестра Миронова так же красива, как брат: а вот с карьерой в кино не задалось

Евгений Миронов начал сниматься в кино в 1988 году и параллельно служил в театре Олега Табакова. Актер соглашался на любое предложение, поражал своей работоспособностью. И после первых проектов восходящую звезду заметили режиссеры.

А фильм Валерия Тодоровского «Любовь» превратил Миронова в абсолютную звезду. Сейчас 56-летний артист совмещает работу в кино с должностью худрука Театра Наций. Его фильмография включает в себя уже более 87 проектов. А вот родная сестра Миронова такой карьерой в кино похвастаться не может.

Они росли вместе и с самого детства увлекались творчеством, организовывая домашние спектакли. Но если Евгений Миронов предпочел театральное училище, то его сестра Оксана выбрала хореографию. Она ездила на гастроли с известными балетными труппами по всему миру, сотрудничала со знаменитыми коллективами. Изредка артистка появлялась в кино, но только в незначительных эпизодах.

Оксана Миронова и сейчас реализуется в сфере хореографии, являясь художественным руководителем отдельного театра-студии. Внешне хрупкая блондинка очень похожа с братом: они имеют утонченные и изящные черты лица.