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Сестра Михалкова и Кончаловского всегда была в тени: вы ее точно видели в кино

14 октября 2023 08:00
Сестра Михалкова и Кончаловского всегда была в тени: вы ее точно видели в кино

Именитые братья затмили актрису.

Считается, что знаменитая династия Михалковых-Кончаловских начинается с Сергея Михалкова, прославленного поэта и писателя. Но он был не единственным талантом в семье: Петр Глебов, двоюродный брат Сергея Владимировича, был весьма популярным актером. Зрители запомнили его по главной роли в фильме «Тихий Дон».

В тот день, когда артиста утвердили в этот фильм, родилась его дочь Елена. Троюродная сестра Сергея Михалкова и Андрея Кончаловского решила пойти по стопам отца и поступила в Школу-студию МХАТ. Еще студенткой она впервые появилась на съемочной площадке.

Елена Глебова известна множеством ярких ролей в советских фильмах «Ипподром», «Прогулка, достойная мужчин», «Ответный ход». В девяностые она почти перестала сниматься и отдавала предпочтение МХАТу имени Горького. Но в нулевые женщина вернулась к съемкам, на этот раз в сериалах. До сих пор Елена Петровна продолжает работать и регулярно появляется на экране, хотя уже и не в главных ролях.

Сестра Михалкова и Кончаловского всегда была в тени: вы ее точно видели в кино
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @INPSYCHORU / youtube.com, кадр из сериала «Без правил» (2012)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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