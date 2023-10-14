Сестра Михалкова и Кончаловского всегда была в тени: вы ее точно видели в кино

Считается, что знаменитая династия Михалковых-Кончаловских начинается с Сергея Михалкова, прославленного поэта и писателя. Но он был не единственным талантом в семье: Петр Глебов, двоюродный брат Сергея Владимировича, был весьма популярным актером. Зрители запомнили его по главной роли в фильме «Тихий Дон».

В тот день, когда артиста утвердили в этот фильм, родилась его дочь Елена. Троюродная сестра Сергея Михалкова и Андрея Кончаловского решила пойти по стопам отца и поступила в Школу-студию МХАТ. Еще студенткой она впервые появилась на съемочной площадке.

Елена Глебова известна множеством ярких ролей в советских фильмах «Ипподром», «Прогулка, достойная мужчин», «Ответный ход». В девяностые она почти перестала сниматься и отдавала предпочтение МХАТу имени Горького. Но в нулевые женщина вернулась к съемкам, на этот раз в сериалах. До сих пор Елена Петровна продолжает работать и регулярно появляется на экране, хотя уже и не в главных ролях.