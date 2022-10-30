Сестра Бондарчука не дожила до 50 лет: судьба актрисы трогает за душу

Алена Бондарчук родилась в семье великого советского режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. Младший брат – Федор Бондарчук – пошел по стопам отца, а вот Алена выбрала профессию матери.

Зрители могут помнить актрису по ролям в исторических драмах «Борис Годунов», «Приходи свободным», «Тихий Дон» и «Бедная Настя».

Замуж Алена Бондарчук вышла за ученого и доктора философии Виталия Крюкова.

Мужчина был старше возлюбленной на 14 лет, но это не помешало паре пожениться. В браке родился сын Костя – будущий знаменитый актер Константин Крюков. Однако ребенок не смог спасти супругов от развода. Вторым мужем артистки стал театральный продюсер Евгений Морозов, но и с ним жизнь не задалась.

В 2009 году Бондарчук узнала, что у нее рак. Актриса лечилась за границей – но лучшие врачи ничем не могли ей помочь. Яркая актриса скончалась в возрасте 47 лет.