Сестер из «Золушки» навсегда внесли в черные списки «Мосфильма»: дело не во внешности

Советская сказка «Золушка» стала для многих актеров вершиной творчества. В этот список попали не только исполнители главных ролей Янина Жеймо и Алексей Консовский, но и сестры Золушки.

Дочерей сварливой мачехи сыграли Елена Юнгер и Тамара Сезеневская. Карьера обеих актрис не сложилась, но дело не в их внешности, как многим могло показаться.

Еще до «Золушки» Сезеневская попала в черный список киношников. Дело в том, что ее супруг Александр Хазин впал в немилость советских властей: он написал едкое сатирическое произведение. Под раздачу попала и Тамара Вячеславовна. Роль Марьяны в «Золушке» актрисе выбивала сама Фаина Раневская. Хотя картина имела огромный успех, Сезеневская так и не стала востребованной в кино.

Ее экранной сестре Елене Юнгер тоже пришлось несладко. Как и в случае с Тамарой Вячеславовной, причиной проблем стал ее супруг. Юнгер была замужем за режиссером Николаем Акимовым, и все судачили, что свои роли актриса получает благодаря его протекции. Елена Владимировна хоть и обладала огромным талантом, но для публики она была всего лишь женой Акимова.