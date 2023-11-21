Сесть в лужу легко: практически ни одна женщина не знает, как правильно носить эти 3 вещи

Они есть в гардеробе у каждой.

Мода скоротечна и меняется от сезона к сезону. Вот почему любительницы стильных образов стараются вовремя обновлять гардероб при помощи трендовых новинок. Однако мало приобрести актуальную одежду, нужно еще и правильно ее носить. И вот здесь многие допускают непростительные ошибки, особенно в отношении определенных вещей.

Юбка-макси. Ультрамодная новинка сезона отлично подходит для холодного времени года. Вот только девушки часто ошибаются с ее длиной. Стандартная макси должна заканчиваться на середине голени. Будет лучше, если у нее также имеется небольшой разрез.

Устаревшее нижнее белье. Трусики со стразами или стринги с высокой спинкой уже давно пора оставить в прошлом. Такие модели нижнего белья слишком выделяются под одеждой и свидетельствуют о плохом вкусе.

Пуховик. Казалось бы, подобная куртка сама по себе упрощает любой образ. Однако можно выбрать качественную и интересную модель, которая позволит избежать подобного ощущения. Главное — присмотреться к оверсайз-вариантам вместо традиционных приталенных.