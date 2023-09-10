Сержанта Синичкину из фильма «Место встречи изменить нельзя» сейчас можно узнать только по глазам: посудите сами

Наталья Данилова начала сниматься с младых ногтей. В ее фильмографии огромное количество проектов, но самый яркий из них — многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», где 24-летняя актриса сыграла сержанта Варю Синичкину.

В жизни звезды не было момента, когда она хотела отказаться от любимой работы. Даже в 90-е, когда многие ее коллеги перестали сниматься, знаменитость профессию не оставила.

Артистка всегда с легкостью перевоплощалась в любой образ, за что ее так полюбили режиссеры. С годами она сильно изменилась и постарела, узнать в ней знаменитую героиню картины Станислава Говорухина можно разве что по глазам. И все равно без внимания киношников талантливая лицедейка не осталась.

Личная жизнь у Даниловой сложилась не так успешно, как карьера. Второй муж актрисы ушел из жизни, когда ему было всего 45 лет. Детей у Натальи Юрьевны так и не появилось, поэтому свой век она вынуждена доживать в гордом одиночестве.