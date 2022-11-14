Сержант Каллахан из «Полицейской академии» уже не та: ахнете, увидев ее сейчас

Она постарела, но не бросила кино.

Американская актриса Лесли Истербрук снималась во многих фильмах, но зрители помнят ее благодаря роли офицера Дебби Каллахан, остроумной блондинки из «Полицейской академии».

После культового сериала Истербрук снялась в известном телешоу «Спасатели Малибу», а позже засветилась в таких проектах, как «Надежда Райан», «Изгнанные дьяволом», «Дом», «Транзит черной воды». Из последних работ актрисы можно выделить картины «Большой» и «Брачный договор-2».

Сейчас Истербрук 73 года, и она все еще активно снимается. Артистка вот уже много лет счастлива в браке со сценаристом Дэном Уилкоксом, детей у пары нет.