Серсею «подменили» в «Игре престолов», а зрители и не заметили: актриса «слиняла», узнав, в какой сцене нужно сниматься

Сериал «Игра престолов» с первого сезона приучил зрителей к сценам, которые сложно забыть. Но сами актеры не всегда с энтузиазмом относились к таким сценам и переживали их не так легко, как это выглядело для зрителей.

В пятом сезоне вышла серия с «Путем позора» — моментом, когда королева Серсея Ланнистер проходит обнаженной по улицам Королевской Гавани под крики толпы. Сцену задумывали как жестокое публичное унижение и наказание за прелюбодеяние. Несмотря на то что обнаженность для сериала была привычным приемом, именно здесь произошел важный поворот за кадром.

Лина Хиди сказала «нет»

Актриса Лина Хиди отказалась сниматься в этой сцене полностью раздетой. По ее словам, съемки должны были занять три дня, и в таком состоянии ей было бы сложно передать нужное эмоциональное напряжение персонажа. Кроме того, Хиди не скрывала, что как мать думала о будущем и о том, как подобные сцены могут восприниматься ее детьми.

Это было действительно немного шокирующе. Я снималась в обнаженном виде раньше. Я не против этого. Но я знаю, что я очень эмоциональная актриса, и меня это по-настоящему задевает.

В итоге в кадре использовали дублершу Ребекку Ван Клив. Тело принадлежало ей, а лицо Серсеи добавили с помощью цифровой обработки. Для зрителей сцена выглядела цельной, и большинство даже не заметило подмены.

После выхода серии в адрес актрисы появились обвинения в непрофессионализме. Хиди отреагировала жестко, напомнив, что в этом случае речь шла о личных границах и внутреннем состоянии. Она не жалеет, что так поступила.

Если честно, «Игра престолов» вообще была тем еще испытанием для актеров. Холод, тяжелые костюмы, бесконечные дубли и сцены, после которых хочется просто посидеть в тишине (и желательно с чаем). На этом фоне решение Хиди выглядит вполне себе оправданным.