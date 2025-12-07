Меню
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии

7 декабря 2025 10:52
Кадр из сериала «Покинутые»

Две главных звезды новинки достойны похвалы. В остальном же...

Задолго до премьеры «Покинутые» (The Abandons) обещали стать событием: Джиллиан Андерсон и Лена Хиди в главных ролях, сеттинг Дикого Запада, амбициозный замысел Курта Саттера («Сыны анархии»). Зрители ждали «Игру престолов» в прериях – а получили сериал с рейтингом 29/32 % на Rotten Tomatoes и волной разочарованных отзывов. Почему так вышло?

Конфликт, который не зажёг

В центре сюжета – противостояние двух вдов: Констанс Ван Несс (Андерсон), владелицы серебряного рудника, и Фионы Нолан (Хиди), главы необычной семьи, обосновавшейся на стратегически важной земле.

На бумаге – мощно: женские персонажи рулят в жанре, где обычно царствуют мужчины, а их конфликт перерастает в настоящую войну за территорию.

«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии

Но на деле химия между героинями не срабатывает. Диалоги, призванные подчеркнуть их противостояние, звучат шаблонно, а мотивация порой теряется в потоке второстепенных сюжетных линий.

Фразы вроде «Наша борьба, Фиона, – вопрос собственности, не детей» или «Всё касается моих детей» могли бы стать легендарными при внятном сценарии, но на деле – пафос ради пафоса.

Как отмечает The Wrap:

«Сериал сияет в лучшем виде, когда позволяет своим ведущим актрисам сойтись в схватке», но этот потенциал тонет в нагромождении лишних деталей.

«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии

Спотыкается на каждом шагу

Одна из главных проблем – ненужная усложнённость. Вместо того чтобы сосредоточиться на дуэли двух матриархов, сериал разбрасывается побочными линиями: интригами с русскими торговцами оружием, появлением «невероятно красивого, но в остальном ненужного ковбоя», подсюжетами о бандах и индейском племени.

«Сериал поддаётся многочисленным отвлекающим факторам внутри жанра вестерна… В итоге середина сезона увязает в филлерах, подрывающих потенциал», – все тот же The Wrap.

«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии

Тусклый свет в конце туннеля

Но даже критики хвалят игру Андерсон и Хиди. Каждая из них выжимает максимум из своего персонажа:

  • Андерсон превращает Констанс в холодную, расчётливую силу, чья ледяная маска постепенно трескается. Её реплики, вроде «Если бы я знала, что меня ждёт проповедь, надела бы своё лучшее воскресное платье», звучат с ядовитой иронией.
  • Хиди играет Фиону как женщину, готовую на всё ради «своих», – её ярость и преданность чувствуются даже в самых шаблонных сценах.

LA Times подчёркивает:

«Несмотря на заряженные выступления двух ведущих актрис, остальные персонажи кажутся картонными, очерченными толстыми линиями, но не раскрашенными».

«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии

Производственный хаос и его последствия

За кулисами сериала тоже не всё гладко. Как сообщает Variety, проект столкнулся с рядом проблем. Сперва Курт Саттер покинул шоу до завершения съёмок, затем изначальный заказ на 10 эпизодов сократили до 8, а затем до 7, а после этого еще и хронометраж серий хронометраж серий порезали: от 30 до 60 минут, что ломает ритм повествования.

Итог – ощущение незавершённости. Финал первого сезона обрывается так резко, что зритель остаётся с вопросом: «А где продолжение?».

Но надо ли оно? Кажется, нет.

«Серсея-Хиди сияет, в остальном – мусор», — жесткий итог одного из зрителей.

Что ж, «Игры престолов» в жанре вестерн не получилось. Может, пора попробовать Sci-Fi?

Ранее мы писали: «Игра престолов» в прериях, женщины-гладиаторы и ядерный Лас-Вегас: «Киноафиша» называет 3 главных сериала декабря-2025

Фото: Кадр из сериала «Покинутые»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
