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Киноафиша Статьи Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

11 июля 2025 12:19
Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

У мини-сериала до сих пор предостаточно поклонников, но только на Западе.

Иногда большая карьера актера начинается не с драконов Вестероса и разрушенных дворцов, а с куда более древней магии. Кто бы мог подумать, что задолго до того, как превратиться в бессердечную королеву, Лина Хиди уже примеряла корону на экране — только звали ее тогда не Серсея, а Гвиневра.

В мини-сериале «Великий Мерлин» (1998) Лина юна, прекрасна, с чуть растерянным взглядом королевы, которая еще не знает, что через 20 лет взорвет септу Бейлора и погубит сотни ни в чем не повинных жизней.

Удивительно, но «Великий Мерлин» в России прошел практически мимо всех радаров. Меньше 10 тысяч оценок на «Кинопоиске» — это вообще как? Зато на IMDb — целая куча восторженных рецензий людей, которые сдували пыль с кассет и пересматривали эту эпическую фэнтези-историю по кругу, пока пленка не трескалась. И знаете, их можно понять.

Старые мифы — новое волшебство

Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

Снял это добро Стив Баррон — человек, который, видимо, однажды проснулся с мыслью: «А давайте упакуем ВСЕ артуровские легенды в один мини-сериал на пару вечеров». И — удивительно — у него получилось!

Тут вам и Мерлин, рожденный по воле коварной Маб. И Вортриген (Рутгер Хауэр — всегда хорош, даже если просто стоит в кадре). И Утер Пендрагон. И рождение Артура. И измена Ланселота. И Моргана Ле Фей в лице молодой Хелены Бонем Картер, которая тогда еще не превратилась в королеву Тима Бертона и Беллатрису Лестрейндж.

И все это держит вместе Сэм Нил — актер, который БУКВАЛЬНО становится Мерлином. Не фокусником в шляпе. Не старым колдуном. Это человек — мудрый, уставший, знающий цену магии и чужим грехам. Кто-то скажет: «скучный». Да это спокойствие у него оттого, что он, в отличие от всех, понимает цену каждого чуда.

Его Мерлин влюбляется, теряет, ошибается и взрослеет. Даже у Оби-Вана Кеноби столько психологической глубины не было.

Картинка эпохи VHS

Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

По меркам конца 90-х сериал выглядит достойно. Почти. Да, CGI-дракон, мы смотрим на тебя! Но лучше в него не всматриваться. Зато костюмы, замки, пейзажи, музыка Тревора Джонса (тот самый, что писал к «Последнему из могикан») — все вместе создает ту атмосферу старой сказки, в которой волшебство все еще возможно, а меч Экскалибур еще не набил оскомину.

И тут главное: «Мерлин» не про рыцарские бои (хотя они есть), не про интриги при дворе (и это тоже есть), а про время, которое убивает магию. Тут король умирает — и вместе с ним мир теряет веру в чудеса. И Мерлин уходит в закат, потому что иначе и быть не может: старое время умирает тихо, уступая место новой вере — и новым королям.

Почему стоит смотреть

Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются

Если вам интересно, какой была Лина Хиди до того, как напялила золотую корону Серсеи — вот она, еще совсем юная и такая добрая!

И если вы любите фэнтези, которое рассказывает сказку без миллиона спин-оффов, метавселенных и конвейерных франшиз — «Великий Мерлин» напомнит, что иногда достаточно одного старого мага и пары добрых VHS-кассет, чтобы снова поверить в чудеса.

Ранее мы писали: У третьего сезона этого сериала по Азимову 100% «свежести» на Rotten Tomatoes: но, бьемся об заклад, вы напрасно пропустили и первые два

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти — Часть 1» (2010), кадры из сериала «Великий Мерлин»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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1 комментарий
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