Серсея из «Игры престолов» вышла замуж за коллегу: и это не Оберин

Для актрисы Лины Хиди роль холодной красавицы Серсеи Ланнистер в легендарном сериале «Игра престолов» стала по-настоящему звездным часом. Именно после нее британку узнали во всем мире.

Разумеется, актрисе приписывали множество романов на съемочной площадке сериала. Какие-то из них оказались правдой, как отношения с игравшим наемника Бронна Черноводного актером Джеромом Флинном. А какие-то она отрицает до сих пор — например, слухи о романе с Педро Паскалем (принц Оберин Мартелл) сами артисты называют выдумкой журналистов и уверяют, что они просто друзья.

И вот вчера стало известно о том, что Хиди тайно вышла замуж за своего нынешнего бойфренда — Марка Менчаку, актера из сериала «Озарк» от Netflix. До этого пара встречалась уже два года, и ради любимого человека Лина даже решилась переехать из Великобритании в США.

Журналисты заметили среди гостей свадебной церемонии много коллег актрисы по «Игре престолов». Так, среди них были Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Софи Тернер (Санса Старк) вместе с мужем, музыкантом Джо Джонасом, а также сыгравшая Дейенерис актриса Эмилия Кларк.

В отличие от 47-летнего Менчаки, который женился впервые в жизни, для 48-летней Лины Хиди это уже второй брак — до этого она была замужем за музыкантом Питером Логрэном, который стал отцом ее сына Уайли. Кроме того, у артистки есть дочь Тедди от режиссера Дэна Кадана.