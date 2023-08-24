Серов в том числе: составлен черный список звезд, которых не хотят видеть на ТВ

Развлекательные шоу можно смело назвать одним из самых популярных форматов на отечественном телевидении. Вечерние проекты привлекают внимание миллионов зрителей, однако далеко не всех из популярных героев публика готова видеть на экранах.

Так, россияне устали от престарелых пар знаменитостей, которые продолжают выяснять отношения у всех на глазах. Публика давно знает, что за каждый выпуск они получают весьма солидные гонорары, поэтому в честность, например, Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной давно никто не верит.

Помимо этого, не хотят видеть в телевизорах и артистов, которые давно упустили свою славу и пытаются привлечь внимание скандалами. Среди них зрители выделяют Александра Серова, Марата Башарова, которые, например, обсуждают свои внебрачные связи или возможных наследников.

И третья категория, как пишет Дзен-канал «Киновояж и не только», — это звезды социальных сетей. Молодые артисты, за которыми следят миллионы подписчиков, нередкие гости в ток-шоу. Однако далеко не все готовы видеть Даню Милохина, Настю Ивлееву и других подобных героев и слушать об их проблемах.