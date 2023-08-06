Серов пожалел, что сдал ДНК-тест: вот какая скандальная правда выяснилась

Александр Серов оказался замешан в громкий скандал, который бросил тень на его репутацию. Оказалось, что артист, у которого была только одна дочь Мишель, на самом деле является многодетным отцом.

В студию программы Андрея Малахова пришла Валентина Аришина, заявив, что родила звезде внебрачную дочь. Серов согласился пройти ДНК-тест, о чем впоследствии наверняка не раз жалел. Экспертиза доказала отцовство музыканта.

Спустя время на горизонте появилась другая женщина — Надежда Тилер. И она также предъявила исполнителю плод их любви по имени Кристин. Серов дважды наступил на одни и те же грабли и вновь прошел ДНК-тест. В этот раз правда снова оказалась не на стороне знаменитости.

Несмотря на то, что отцовство Серова было доказано, он отказался общаться с Кристин и оказывать ей материальную помощь. Девушка появилась на телевидении, признавшись, что пыталась наладить контакт с родителем, но столкнулась лишь с агрессией в свой адрес.