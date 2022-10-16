Серов поплатился за свой длинный язык: дочь поставила крест на общении с Серовым

Когда-то Александр Серов был популярным певцом и любимцем женщин. Артист и сейчас востребован, но пик его славы явно остался в прошлом.

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, в 2018 году Серов пришел на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Главной тайной певца оказалась внебрачная дочь Алиса от поэтессы Валентины Аришиной.

В эфире Александр Серов отказался признавать дочь и заявил, что бывшая любовница забеременела от него обманом.

Однако позже, узнав, что Алиса состоятельна и не нуждается в его деньгах, поменял свое мнение – но было поздно. 33-летняя Алиса не захотела иметь ничего общего с человеком, который на всю страну оболгал ее и ее маму, и заявила, что Серов должен ответить за свою клевету.